Resultado da Loteria Federal 5664 hoje, quarta-feira (18/05); o premiado receberá R$ 500 mil

A Loteria Federal do concurso 5664 sorteou o prêmio de R$ 500 mil entre os apostadores. O sorteio de hoje, quarta-feira (18/05), aconteceu às 19h (horário de Brasília) e foi acompanhado ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Lotéricas.

Assista ao sorteio:

Confira os números do sorteio:

1º sorteio: 70279

70279 2º sorteio: 31057

31057 3º sorteio : 14234

: 14234 4º sorteio: 88597

88597 5º sorteio: 08182

Saiba como apostar na Loteria Federal

A pessoa deve ir até as 18h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Loteria Federal?

A aposta mínima, de uma fração de bilhete, custa R$ 4. Um bilhete completo, composto de dez frações, custa R$ 40.

Como faço para ganhar a Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotéria um bilhete que contém um número a ser sorteado. No ato da compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete que escolheu. Quanto maior o número de frações adquiridas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolheu um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; com a unidade do primeiro prêmio; com milhar, centena e/ou dezena de qualquer um dos números sorteados; ou cujo número contenha uma dezena final idêntica a umas das três dezenas posteriores ou das três dezenas anteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excetuando os premiados por aproximação.

Saiba como resgatar o prêmio da Loteria Federal

1. Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

2. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

3. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

4. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Loteria Federal?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Loteria Federal.