Quina: conheça a história de como iniciou uma das loterias mais procuradas pelos apostadores

Desde que surgiu, a Quina é uma das loterias mais populares e já sorteou milhões para os seus apostadores. O maior prêmio já registrado dentre os concursos foi em 24 de junho de 2016, no valor de R$ 143.106.231,12, dividido entre oito pessoas. Confira como começou essa loteria:

Como iniciou a Quina?

O primeiro sorteio da Quina, criada em 1994 e realizada pela Caixa Econômica Federal, foi feito em 13 de março de 1994, completando, assim, quase 30 anos de sorteios e premiações.

Como apostar na Quina?

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica, no internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.Os sorteios da Quina costumam ocorrer diariamente, exceto aos domingos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com