Que horas vai sair o resultado da Mega Sena hoje, quarta-feira (26)?

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (26) mais um sorteio da Mega Sena, com o prêmio acumulado em R$50 milhões após nenhuma aposta ter acertado os seis números do último concurso, 2585. Os prêmios milionários são sorteados pela instituição financeira duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, às 20 horas.

VEJA MAIS

Os jogadores devem realizar as apostas até às 19 horas do dia em que ocorre o concurso. Os bilhetes custam R$4,50 e podem ser registrados em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Para quem tiver interesse em acompanhar a extração, a Caixa Econômica Federal exibe, ao vivo pelo Youtube, o sorteio milionário que pode aumentar o valor da conta bancária do apostador que acertar os seis números.

Como ganhar na Mega Sena

Cada apostador utiliza uma ou uma várias estratégias para escolher os números e, portanto, a sua sequência da sorte. Seguem abaixo algumas das principais:

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado na Mega-Sena. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 53 e 10 foram os números mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 15 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 10.003.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Os últimos resultados da Mega Sena

Como resgatar o prêmio da Mega Sena

Veja o passo a passo para resgatar prêmio da Mega Sena:

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)