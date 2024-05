Veja o resultado do concurso 5863 da Loteria Federal deste sábado (04/05)

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (04/05) o sorteio de mais um concurso da Loteria Federal. Hoje, o prêmio do concurso 5863 foi de R$ 500 mil. Os números sorteados na L oteria Federal , conhecida como uma das mais tradicionais do país, foram divulgados a partir das 19 horas.

Confira o resultado de hoje:

1° Prêmio: 00226

2° Prêmio: 27924

3° Prêmio: 15506

4° Prêmio: 02701

5° Prêmio: 05687

Onde é realizado o sorteio?

O sorteio das dezenas ocorre na sede da Caixa, em Brasília, a partir das 19 horas. Os apostadores podem acompanhar em tempo real, por meio do canal da instituição no YouTube.

Quando a loteria foi criada?

A Loteria Federal surgiu em 1962 e, desde então, já premiou mais de R$ bilhões em prêmios ao redor do Brasil. A modalidade de sorteio foi implementada durante o governo do presidente João Goulart, tendo o primeiro sorteio realizado no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro do mesmo ano de criação.

Quem ganhou o primeiro sorteio?

O prêmio principal do concurso do dia 22 de setembro de 1962 saiu para um apostador do estado de São Paulo. Naquela época, o valor recebido pelo jogador foi de 15 milhões de cruzeiros, que era a moeda do país no período.

Quais os dias dos concursos?

A Caixa realiza semanalmente os sorteios da modalidade, às quartas-feiras e aos sábados. Os dias dos concursos só mudam quando há algum feriado ou em edições especiais, como a do Natal.

Como saber se ganhei?

Pesquise o site oficial da instituição e, na aba de "loterias", busque por "Loteria Federal". Em seguida, a plataforma exibirá os sorteios anteriores. Escolha o concurso que você deseja colocando os números no campo de busca e clique no botão de pesquisa.

