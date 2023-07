Por um número, seis paraenses deixaram de ganhar R$ 1,7 milhão no concurso 2865 da Lotofácil

Cerca de seis paraenses quase dividiram o prêmio R$ 1,7 milhão após acertarem 14 números da Lotofácil. Os contemplados levaram o prêmio de R$ 1.570,58, cada. O sorteio do concurso 2865 foi realizado às 20 horas da última segunda-feira (17) e divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira o resultado e municípios ganhadores.

Duas apostas simples feitas na capital paraense acertaram 14 dos 15 números necessários para levar o montante: uma foi realizada na Lotérica Gentil, no bairro da Campina, e a outra a Loterica Zebra, que fica na Av. José Malcher, ao lado de um supermercado.

As outras quatro apostas foram do interior do Estado: Capanema, Capitão Poço, Pacajá e Tucuruí.

Lotofácil - concurso 2865

Confira os números sorteados: 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

Belém - 2

Capanema - 1

Capitão Poço - 1

Pacajá - 1

Tucuruí - 1

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)