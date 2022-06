Paraenses sorteados na Lotofácil concurso 2559 somam prêmio de mais de R$ 8 mil; confira

Cerca de 19 paraenses quase levam para casa meio milhão de reais depois que acertaram 14 números da Lotofácil e levarem para casa R$448,70. O sorteio do concurso 2559 ocorreu na última quarta-feira (29) e contemplou felizardos de Altamira, Ananindeua, Belém, Capitão Poço, Mãe do Rio, Marabá, Marituba, Pacajá, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, Tucuruí e Uruará. Juntos, os ganhadores somam um prêmio de R$8.525,30.

Confira os 15 números sorteados nesta quarta-feira (29):

01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25

Confira o município dos sorteados e a loteria da aposta:

Altamira / PA - Casa lotérica Ayrton Senna Ananindeua / PA - Centro Lotérico Zebrão Ananindeua / PA - Centro Lotérico Zebrão Ananindeua / PA - Loteria Três Corações Ananindeua / PA - Lotomil Belém / PA - Loterias em canais eletrônicos Belém / PA - Mega sorte Belém / PA - Ponto da sorte Belém / PA - Talismã Capitão Poço / PA - C.O. - Mega Service Mãe do rio / PA - Loteria boa sorte Marabá / PA - Loteria São Félix Marituba / PA - Esmeralda da sorte Pacajá / PA - Ponto da sorte Santa Maria do Pará / PA - Loterias Nippon Santana do Araguaia / PA - Loteria central Tucuruí / PA - Loteria A Esportiva Tucuruí / PA - Mina da sorte Uruará / PA - Lotérica Uruará

Saiba como apostar na Lotofácil:

A apostador deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar na Lotofácil?

A aposta mínima, de 15 números, custa R$2,50. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar de 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Saiba como resgatar o prêmio da Lotofácil:

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo; Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal; O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica; O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)