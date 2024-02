Paraenses são premiados na Mega Sena; prêmio acumula novamente e chega a R$ 87 milhões

No último sábado (17), o concurso 2689 da Mega-Sena acumulou novamente. Nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas e o prêmio estimado chegou a R$ 87 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (20). O resultado saiu às 20 horas e foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 09 - 16 - 20 - 47 - 48 - 52.

Mesmo sem a grande bolada da sena, 84 paraenses que acertaram quatro números foram premiados, garantindo o prêmio de R$ 1.231,40 cada.

Confira os municípios dos ganhadores

Abaetetuba - 1

Ananindeua - 1

Anapu - 1

Belém - 35

Bragança - 1

Canaã dos Carajás - 4

Capanema - 1

Capitão Poço - 2

Castanhal - 1

Marabá - 7

Novo Progresso - 1

Óbidos - 1

Ourilândia do Norte - 1

Paragominas - 3

Parauapebas - 5

Portel - 1

Redenção - 1

Rio Maria - 1

Salinópolis - 1

Santana do Araguaia - 3

Santarém - 4

São Félix do Xingu - 1

São Miguel do Guamá - 1

Tomé-Açú - 1

Tucuruí - 1

Xinguara - 3

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)