Paraenses estão entre os premiados na Mega Sena, Lotofácil e Quina; confira os prêmios

A Mega Sena 2578, Lotofácil 2775 e Quina 6112, sorteadas na última quarta-feira (29), premiaram 127 paraenses que apostaram nas três modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2578

Confira os números sorteados: 37- 39 - 47 - 50 - 59 - 60

Na Mega Sena, concurso 2578, 113 paraenses foram premiados. Cinco moradores dos municípios de Ananindeua, Belém, Capanema e Tailândia acertaram cinco números sorteados e cada um conquistou o prêmio de R$20.561,43. Os outros 108 ganhadores acertaram 4 números e ganharam entre R$1.418,82 e R$8.512,92. Confira os municípios dos sortudos.

Abaetetuba - 1

Alenquer - 1

Alatamira - 4

Ananindeua - 4

Barcarena - 1

Belém - 38

Benevides - 1

Bragança - 2

Breu Branco - 1

Canaã dos Carajás - 2

Capanema - 3

Capitão Poço - 2

Castanhal - 3

Conceição do Araguaia - 2

Dom Eliseu - 1

Igarapé-Açú - 1

Itaituba - 6

Juruti - 1

Marabá - 6

Novo Progresso - 1

Novo Repartimento - 1

Ourilândia do Norte - 1

Paragominas - 2

Parauapebas - 3

Pau D'Arco - 1

Rurópolis - 1

Santa Isabel do Pará - 1

Santana do Araguaia - 1

Santarém - 9

São Félix do Xingu - 1

São Miguel do Guamá- 1

Tomé-Açú - 1

Tailândia - 1

Tucumã - 1

Tucuruí - 2

Ulianópolis - 1

Vigia - 2

Xinguara - 1

Lotofácil - concurso 2775

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

No Pará, 13 apostas foram premiadas no concurso 2775 da Lotofácil. Juntos, os ganhadores somam o prêmio de R$21.639,65. Confira o município dos sortudos.

Altamira - 1

Belém - 4

Belterra - 1

Itaituba - 1

Jacundá - 1

Marabá - 1

Novo Repartimento - 1

Redenção - 1

Santarém - 1

Quina - concurso 6112

Confira os números sorteados: 16 - 23 - 50 - 71 - 73

Na Quina, nenhuma aposta acertou os cinco números sorteados e o prêmio acumulou para R$1.300.000,00 no próximo concurso. Com quatro acertos, um paraense do município de Belém ganhou sozinho o valor de R$19.062,60.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)