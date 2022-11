Paraenses acertam na Mega Sena, Quina e Lotofácil; veja os prêmios e saiba como retirar

Sessenta e cinco paraenses acertaram os números da Mega Sena, Quina e Lotofácil, sorteadas na última quarta-feira (16). Entre os municípios de onde saíram os bilhetes premiados, 29 são do Pará, incluindo a capital Belém. Os prêmios são entre R$ 1.073,46 a R$ 75.686,28.

Mega Sena - concurso 2539

Os números sorteados do concurso 2539 foram: 01 - 23 - 32 - 33 - 36 - 59.

Dois paraenses acertaram os cinco números do bilhete. Um apostador é de Capanema e levará para casa a quantia de R$ 75.686,28. O outro, de Santarém, conquistou R$ 75.686,31.

Em outros municípios do Pará, 52 paraenses acertaram quatro números sorteados e conseguiram a quantia de R$ 1.073,50 (apostas simples) e R$ 1.073,46 (bolão).

Os locais são: Almeirim, Altamira, Ananindeua, Belém Benevides, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Inhangapi, Ipixuna, Itupiranga, Marabá, Moju, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Rondon, Santa Isabel, Santarém, Soure, Tailândia, Tucuruí, Uruará e Xinguara.

Quina - concurso 6000

Os números sorteados do concurso 6000 foram: 20 - 24 - 36 - 45 - 46.

Dois paraenses acertaram nesta modalidade da loteria e acertaram quatro números. Um ganhador, de Belém, conseguiu o prêmio de R$ 12.652,08, por meio de aposta simples. O outro premiado é de Parauapebas e ganhou, por bolão, R$ 6.326,00.

Lotofácil - concurso 2664

Os números sorteados do concurso 2664 foram: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25.

No total, foram nove ganhadores paraenses. Com 14 acertos, os sortudos levarão para casa, individualmente, a quantia de R$ 1.629,46. Os vencedores são: um de Almeirim, três de Belém, um em Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santo Antônio do Tauá e Tucuruí.

Como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)