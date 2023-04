Mega Sena: vencedor do concurso 2578 retira prêmio de R$ 37 milhões

O vencedor do concurso 2578 da Mega Sena, sorteado no último dia 29, resgatou o prêmio de R$ 37 milhões na segunda-feira (3), cinco dias após ganhar a quantia. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal. Em um bilhete registrado com uma aposta simples de R$ 4,50, o jogador conquistou o prêmio milionário, apostado na lotérica “Pura Sorte”, no bairro de Laranjeiras, em Belo Horizonte.

VEJA MAIS

A Mega Sena 2578 sorteou o prêmio de R$74 milhões no concurso ao qual o apostador jogou. Além dele, um outro vencedor de Recife, Pernambuco, também jogou com aposta simples e acertou os seis números do concurso. O valor total foi dividido igualmente entre os dois, que receberão, cada, R$ 37 milhões.

Veja os números sorteados:

37 - 39 - 47 - 50 - 59 - 60.

Além dos dois novos milionários, o estado de Minas Gerais registrou outras 43 apostas vencedoras na quina do concurso 2578. Cada um receberá o prêmio de R$ 20,5 mil. Confira as cidades:

Açucena

Araxá

Belo Horizonte - 13 vencedores

Betim

Bocaiúva

Caeté

Contagem - dois vencedores

Cristina

Entre Folhas

Frutal

Governador Valadares

Guaxupé - dois vencedores

Itaúna

Jabaúna

Lavras

Maria da Fé

Mariana

Naque

Ouro Preto - três vencedores

Sabará

Sete Lagoas

Teixeiras

Tupaciguara

Uba

Uberaba

Uberlândia - dois vencedores

Como ganhar na Mega Sena

Cada apostador utiliza uma ou uma várias estratégias para escolher os números e, portanto, a sua sequência da sorte.

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado na Mega-Sena. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 53 e 10 foram os números mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 15 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 10.003.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)