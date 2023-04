Apostador de Belém acerta a quina na Mega Sena; confira o prêmio e os números sorteados

Um apostador de Belém acertou cinco números da aposta da Mega Sena no sorteio do último sábado (1º). O sortudo ou sortuda fez uma aposta simples e ganhou R$ 21.479,95. O prêmio principal, de R$ 3 milhões, acumulou. Confira os números sorteados e mais acertadores do Pará! Se você for um dos ganhadores, saiba também como retirar o prêmio.

Os números sorteados da Mega Sena concurso 2579 foram: 05 - 10 - 26 - 35 - 38 - 44.

Acertadores da quadra da Mega Sena

Com quatro acertos, 118 apostadores do Pará ganharam entre R$ 644,88 e R$ 3.869,70.

Os prêmios são:

R$ 644,88

R$ 644,91

R$ 644,94

R$ 644,95

R$ 1.934,85

R$ 3.869,70

Os municípios com acertadores são:

Almeirim

Altamira

Ananindeua

Anapu

Barcarena

Belém

Benevides

Benevides

Bragança

Canaã dos Carajás

Capitão Poço

Castanhal

Conceição do Araguaia

Curuçá

Gurupá

Igarapé-Açu

Itaituba

Marabá

Medicilândia

Novo Progresso

Paragominas

Parauapebas

Placas

Redenção

Salinópolis

Santana do Araguaia

Santarém

São Félix do Xingu

São João do Araguaia

Sapucaia

Terra Alta

Tome-Açu

Tucumã

Tucuruí

Uruará

Vigia

Xinguara

Como resgatar o prêmio da Mega Sena

Veja o passo a passo para resgatar prêmio da Mega Sena:

Em valores até R$ 1.332,78 , você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

, você pode ir a uma para resgatá-lo. Acima desse valor , o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

, o dinheiro deve ser retirado em uma . O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

até após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.