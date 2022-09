Mega sena: veja os cuidados para se ter ao ganhar prêmio; concurso 2524 sorteia R$ 200 milhões

Nesta quarta-feira (28), a Loterias Caixa sorteia as seis dezenas da Mega Sena, concurso 2524, às 20h, com transmissão pelo Youtube da Caixa. O apostador que acertar os números pode ganhar o prêmio que está em R$ 200 milhões. Antes mesmo de receber o prêmio, o maior já acumulado na modalidade - sem contar com a Mega Sena da Virada, é preciso ter alguns cuidados. Confira!

Quais cuidados são necessários ao ganhar na Mega Sena?

Algumas precauções precisam ser seguidas antes mesmo de receber a premiação. Entre elas:

guardar o bilhete com segurança;

optar pelo sigilo e agir com descrição;

reforçar a segurança de ambientes como casa, trabalho, além da família e pessoal;

planejar mudança de domicílio.

Como são pagos os prêmio da Mega Sena?

De acordo com a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências do banco.

O que é preciso fazer para receber o prêmio da Mega Sena?

O prêmio das loterias é entregue ao dono do bilhete, de posse do documento. O recomendável é que o apostador escreva, no verso do recibo da aposta, o nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais poderá retirar o prêmio do verdadeiro vencedor.

O que acontece com o prêmio da Mega Sena se não for repassado?

Com passar de 90 dias da data do sorteio, o sorteio prescreve. É ai, então, que o valor é repassado integralmente Fundo de Financiamento Estudantil (ao Fies), conforme Lei nº 13.756/18.