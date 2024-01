Mega da Virada: Loteria afirma que vencedores ainda não foram resgatar o prêmio, inclusive paraense

Uma atualização divulgada pela Loterias Caixa afirmou que a maior parte do prêmio, cerca de R$ 374 milhões, ainda não foi retirada pelos vencedores do concurso 2670, quantia esta referente à sexta cota do Bolão de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

Dentre os novos milionários, apenas o apostador de Ipira, em Santa Catarina, e cinco dos seis vencedores do bolão de Salvador, na Bahia, já usufruem do prêmio.

Como retirar o prêmio da Mega da Virada

Na agência ou na loteria, de acordo com as regras mencionadas, é necessário apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A Caixa ainda dá orientações para apostas realizadas pela internet.

Apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA​ ou Aplicativo Loterias CAIXA

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Até quando é possível resgatar o prêmio?

Vendedores têm até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Depois disso, o prêmio prescreve e os valores são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

