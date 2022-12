Mega da Virada 2022: que horas começa e onde assistir ao sorteio ao vivo

Os brasileiros conhecerão o novo ou novos milionários a partir da noite deste sábado (31), após o sorteio da Mega da Virada. O prêmio, correspondente ao concurso 2550, será no valor de R$ 500 milhões. A sorte também pode chegar para quem acertar os cinco números, já que o prêmio não acumula caso ninguém consiga os seis números certos. Confira o horário do sorteio, como assistir ao evento e os números dos últimos dez sorteios.

Que horas começa o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio do concurso 2550 será realizado às 20h (horário de Brasilia), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Simultaneamente, o evento será transmitido ao vivo no canal oficial do Youtube da Caixa Econômica Federal.

Como ver o resultado da Mega da Virada?

Os interessados em saber quais foram os números sorteados e que, por algum motivo, não conseguirem acompanhar o sorteio ao vivo, têm a opção de visualizá-los por meio do site oficial das loterias. Veja como:

Acesse o site Loterias Caixa Na aba “Todos os Produtos”, clique em Mega da Virada e confira os números do sorteio

Quais foram os números sorteados nos últimos dez anos da Mega da Virada?

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)