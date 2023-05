Mais de 100 paraenses acertam na Mega Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena; confira os prêmios

A Mega Sena 2590, Lotofácil 2807, Quina 6144 e Dupla Sena 2512, sorteadas na última terça-feira (9), premiaram mais de 100 paraenses que apostaram nas quatro modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2590

Confira os números sorteados: 02 – 12 – 28 – 36 – 43 - 48

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega Sena, concurso 2590, e prêmio acumula para R$ 45 milhões no próximo sorteio. No Pará, 106 apostadores foram premiados na modalidade. Com cinco acertos, seis paraenses ganharam o valor de R$38.151,92. Confira os municípios:

Belém - 2

Canaã dos Carajás - 1

Conceição do Araguaia - 1

Medicilândia - 1

Tucuruí – 1

Outros 100 paraenses também foram premiados com quatro acertos. Juntos, os ganhadores somam o prêmio de R$88.729,73. Veja os municípios dos sortudos:

Alenquer – 1

Altamira – 2

Ananindeua – 1

Barcarena – 1

Belém – 33

Breves – 1

Canaã dos Carajás – 2

Curionópolis – 2

Dom Eliseu – 1

Ipixuna do Pará – 1

Itaituba – 5

Jacundá – 1

Marabá – 4

Marituba – 1

Moju – 1

Monte Alegre – 1

Novo Repartimento – 1

Ourilândia do Norte – 1

Paragominas – 2

Parauapebas – 5

Pau D’arco – 1

Redenção – 2

Rio Maria – 1

Salinópolis – 2

Santa Isabel do Pará – 2

Santarém – 8

São Félix do Xingu – 1

Sapucaia – 1

Trairão – 1

Tucuruí – 13

Viseu - 1

Lotofácil - concurso 2807

Confira os números sorteados: 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24

Oito paraenses foram premiados na Lotofácil, concurso 2807. Com 14 acertos, os apostadores somam o prêmio no valor de R$20.870,72. Confira os municípios:

Belém – 3

Parauapebas – 2

Rio Maria – 1

Santarém – 2

Quina - concurso 6144

Confira os números sorteados: 05 – 10 – 42 – 78 – 80

Prêmio da Quina acumula em R$ 13 milhões para o próximo sorteio após ninguém acertar as cinco dezenas. Porém, o concurso 6144 ainda premiou dois paraenses sortudos. Os moradores dos municípios de Novo Progresso e Santarém, com quatro acertos, ganharam a quantia de R$5.124,02, cada um.

Dupla Sena - concurso 2512

Números sorteados no 1º Sorteio: 30 – 43 – 45 – 47 – 48 – 50

Números sorteados no 2º Sorteio: 22 – 25 – 35 – 36 – 38 – 50

Ninguém acertou as seis dezenas dos sorteios sorteio da Dupla Sena, concurso 2512, acumulando para R$ 800 mil. No 1º sorteio, com cinco acertos, duas apostas paraenses do município de Óbidos foram contempladas com o prêmio de R42.177,80, cada.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)