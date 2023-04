Lotomania: aposta vai ficar mais cara; veja o valor e a data para o reajuste do preço

A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira (10/04), que as Loterias vão sofrer reajuste no valor dos bilhetes. O percentual foi estabelecido, assim como o período do início do pagamento do novo valor. De acordo com a Caixa, o reajuste será feito para recuperar o valor monetário das apostas. O banco citou, ainda, a atualização de valores com base na inflação. A Lotomania é uma das modalidades reajustadas. Confira o valor e a data para o reajuste do preço.

VEJA MAIS

Qual o novo valor da Lotomania?

Atualmente, o valor da Lotomania é R$ 2,50. A partir do novo reajuste, os apostadores vão ter que pagar R$ 3.

Quando começa a valer o reajuste no preço da Lotomania?

O valor da Lotomania será reajustado a partir do concurso 2462, que vai acontecer na quarta-feira (03/05).

Como jogar na Lotomania

O apostador tem até às 15h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar na Lotomania?

A aposta mínima custa R$ 2,50 e o apostador pode marcar 50 números. Mas, o apostador também pode marcar no volante, podendo escolher menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotomania?

O apostador precisa acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.