Resultado da Lotofácil 2911 de hoje, 22/09, tem sorteio de R$ 1,7 milhão

O resultado da Lotofácil 2911 hoje valeu um prêmio de R$ 1,7 milhão para os apostadores. O sorteio foi realizado hoje, sexta-feira (22/09), às 20h (horário de Brasília) e acompanhado ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.

Assista ao vídeo:



Confira os números sorteados de hoje:

03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Como apostar na Lotofácil 2911?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil 2911?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil 2911?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil 2911?

O prêmio com valor líquido de até R$1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil 2911?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.