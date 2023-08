Lotofácil: Quem acerta 7 números ganha alguma coisa na loteria?

A Lotofácil, como o próprio nome se refere, é uma das modalidades das Loterias Caixa mais facéis de ganhar, com prêmio que pode chegar à casa do milhão para as apostas que acertarem todas as dezenas sorteadas. Nessa loteria, o apostador pode marcar de 15 à 20 dezenas dentre 25 números no bilhete.

Um detalhe importante a se apontar é que a cada número a mais apostado, o valor da aposta é maior. Atualmente, a aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,00 e dá ao apostador uma única chance de ganhar o grande prêmio.

No sorteio, são chamadas 15 bolas que podem faturar prêmios que podem chegar à casa do milhão para quem cravar os 15 números. Para quem não acertar todas as 15 dezenas, não precisa se preocupar, pois também será premiado se a aposta, com a quantidade de acertos que teve, se encaixar nas faixas de premiação. Confira abaixo se apostas com 8 acertos ganham algum prêmio:

Quem acerta 7 números na Lotofácil ganha alguma coisa?

Apesar do grande prêmio ser para quem acerta 15 números, a Lotofácil possui outras faixas de premiação, onde milhares de pessoas faturam algum dinheiro. Nessa loteria, são contempladas as apostas que acertarem, no mínimo, 11 números, e o máximo de 15.

Sendo assim, apostas que acertarem somente 7 números não ganham nenhuma quantia de dinheiro, pois estão a quatro acertos de distância das faixas de premiação. Confira a premiação completa:

Apostas que acertarem 11 números ganham: R$ 6,00

Apostas que acertarem 12 números ganham: R$ 12,00

Apostas que acertarem 13 números ganham: R$ 30,00

Apostas que acertarem 14 números ganham: 13% do restante da arrecadação

Apostas que acertarem 15 números ganham: 62% do restante da arrecadação

- 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

- 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)