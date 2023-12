Lotofácil: Quantos paraenses já ganharam o prêmio na loteria?

Uma das mais conhecidas modalidades das Loterias realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil chama atenção dos apostadores por ser uma das mais fáceis de ganhar. Sorteada de segunda-feira a sábado, essa loteria faz milhares de pessoas ganhadoras no Brasil em seus dias de sorteios, seja na faixa principal ou nas demais existentes.

Filtrando os ganhadores a estados brasileiros, o Pará, por exemplo, foi um dos 15 que mais teve sortudos. O estado do norte do Brasil ocupa a 12ª posição do ranking, com 227 ganhadores. A capital, Belém, teve 80 apostas contempladas.

A informação acima leva em consideração a atualização vista no dia 07 de dezembro de 2023, e, por isso, a posição dos ganhadores por estados pode ser alterada conforme os resultados dos sorteios da Lotofácil.

Como apostar

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo;

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

