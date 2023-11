Lotofácil: quando ocorreu o primeiro sorteio da loteria?

Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil é uma das modalidades de apostas mais fáceis de ganhar. Seu primeiro concurso foi realizado em 29 de setembro de 2003, após lentidão no processo de aprovação no Congresso Nacional. Ela é a sétima loteria mais velha das 11 modalidades existentes, que são: Loteria Federal, Loteca, Quina, Mega-Sena, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, +Milionária, Super Sete e Dia de Sorte.

Projetada para ser uma loteria mais fácil de jogar, a Lotofácil é uma opção de loteria mais acessível e com maior probabilidade de acerto do que outras modalidades. Nela, os participantes escolhem o mínimo de 15 números e o máximo de 20 dentre os 25 disponíveis, premiando os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Além disso, a Lotofácil passou por algumas mudanças desde seu lançamento, como a introdução da edição especial "Lotofácil da Independência", aumentos no valor das apostas e prêmios e outras estratégias para manter o interesse do público.

Como apostar

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo;

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)