'Lotofácil': Qual o maior prêmio já pago pela loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhares de pessoas nos sorteios.

Essa modalidade de loteira dispõe de 25 números a serem escolhidos no volante. Destes, o apostador deve escolher no mínimo 15 (aposta simples) e no máximo 20, de forma manual ou aleatória (surpresinha). Nos sorteios, são chamadas 15 bolas, sendo contemplado com o maior prêmio quem acertar todas as dezenas chamadas.

Qual o maior prêmio já pago pela Lotofácil?

Em seus concursos é sorteado uma quantia milionária, distribuída entre as faixas de premiação existentes. Na Lotofácil comum, a média do prêmio, atualmente, costuma ser de R$ 1,7 milhão. Nessa modalidade, há a Lotofácil da Independência, concurso especial de setembro, que acumula o prêmio durante vários meses para sortear uma grande bolada. Abaixo, confira alguns dos maiores prêmios já pagos pela Lotofácil regular e especial:

Lotofácil comum:

R$ 9,4 milhões – concurso 1972, de 27/05/2020, com 2 apostas vencedoras; R$ 9.014.257,11 – concurso 1966, de 13/05/2020, com 3 apostas vencedoras; R$ 8,7 milhões – concurso 1654, de 25/04/2018, com cinco apostas vencedoras.

Há uma curiosidade entre esses três concursos: em todos eles o prêmio acumulou por apenas dois sorteios consecutivos. Além disso, é notável que o prêmio da Lotofácil não é acumulável por dois concursos consecutivos em nenhum momento entre o terceiro colocado (1654) e o segundo colocado (1966) no ranking. Ou seja, foram mais de dois anos até isso voltar a acontecer, o que mostra como é raro ver a Lotofácil acumular.

Lotofácil da Independência:

R$ 192.110.930,05 - concurso 2900, de 09/09/2023, com 65 ganhadores; R$ 177,6 milhões – concurso 2610, de 10/09/2022, com 79 apostas vencedoras; R$ 159,1 milhões – concurso 2320, de 11/09/2021, com 57 apostas vencedoras; R$ 124,99 milhões – concurso 2030, de 12/09/2020, com 50 apostas vencedoras; R$ 99,48 milhões – concurso 1861, de 06/09/2019, com 33 apostas vencedoras; R$ 91,70 milhões – concurso 1708, de 08/09/2018, com 33 apostas vencedoras; R$ 89,61 milhões – concurso 1255, de 08/09/2015, com 51 apostas vencedoras; R$ 88,58 milhões – concurso 1557, de 06/09/2017, com 15 apostas vencedoras; R$ 82,27 milhões – concurso 1408, de 06/09/2016, com 10 apostas vencedoras; R$ 78,3 milhões – concurso 1102, de 06/09/2014, com 43 apostas vencedoras;

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Mirelly Pires)