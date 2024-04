Lotofácil: existe alguma vantagem na loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhares de pessoas nos sorteios.

Conhecida por ser uma das modalidades de loteria mais acessíveis, muitas pessoas recorrem a essa aposta para tentar faturar algum dinheiro. Os jogadores devem escolher 15 números dentre os disponíveis no volante e, se acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números, podem ganhar prêmios. Os sorteios da Lotofácil ocorrem vários dias da semana, dando várias oportunidades de ganho para quem apostar.

Existe alguma vantagem na Lotofácil?

A resposta depende do contexto. Se estivermos falando de jogos simples, onde as apostas são com 15 números, obviamente a chance de acerto será a mesma para todos os jogadores dessa faixa. Agora, se a pessoa apostar 16, 17, 18, 19 ou 20 números, ela poderá errar mais vezes e, consequentemente, tem maiores probabilidades de acerto sob as apostas simples.

Outra situação de vantagem é no Bolão, onde a pessoa se junta com outros apostadores para pagarem uma aposta mais alta e, caso ganhem, dividir o prêmio.

Como apostar na Lotofácil?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Quais documentos levar para receber o dinheiro?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web oliberal.com, Rayanne Bulhões)