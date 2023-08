Lotofácil da Independência 2023: apostam já podem ser feitas

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao seu nome. Anualmente, a Caixa Econômica Federal realiza a “Lotofácil da Independência”, concurso especial em homenagem à Independência do Brasil, que sorteia um prêmio bem maior da Lotofácil comum. A exemplo, o concurso de 2022 sorteou R$ 180 milhões para os vencedores, o maior da história da modalidade.

A cada concurso comum, 15% da arrecadação vai para o prêmio da Lotofácil da Independência. Para o concurso especial de 2023 (nº 2900), estima-se que o prêmio seja de R$ 200 milhões, segundo a própria Caixa.

Criada em 2012, a Lotofácil da Independência ocorre no mês de setembro, em homenagem à emancipação do Brasil. Tradicionalmente, esse concurso especial ocorre no primeiro sábado após o feriado nacional (07/09). Portanto, o sorteio deste ano será em 9 de setembro, às 20h.

Como apostar na Lotofácil da Independência 2023?

A Lotofácil da Independência segue a mesma configuração da comum, onde a pessoa aposta de 15 a 20 números nos 25 disponíveis no volante e fatura se acertar de 11 a 15 dezenas. O valor da aposta também é o mesmo, atualmente de R$ 3,00.

As apostas para o sorteio deste ano já iniciaram e podem ser feitas até às 17h do dia do sorteio, em qualquer unidade lotérica ou forma online pelo site da Caixa. Pela internet, a Caixa cobra um valor mínimo de R$ 30,00 por aposta e máximo de R$ 500,00.

(*Gabriel Bentes, estagiario sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)