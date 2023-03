Lotofácil 2776 e Quina 6113: paraenses acertam números dos concursos; confira os prêmios

Na última quinta-feira (30), seis paraenses acertaram os números sorteados nos concursos da Quina e Lotofácil. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira o resultado das premiações e os municípios dos ganhadores.

Lotofácil - concurso 2776

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23

Três paraenses foram premiados no concurso 2776 da Lotofácil. Com acerto de 14 dos 15 números sorteados, cada ganhador levou o prêmio de R$1.449,41. Confira os municípios:

Tucuruí - dois

Xinguara - um

Quina - concurso 6113

Os números sorteados foram: 07 - 13 - 14 - 30 - 57

Ninguém acertou os cinco números da Quina, acumulando o prêmio para R$3.000.000,00 no próximo sorteio. No Pará, três apostas foram contempladas no concurso 6079. Com quatro acertos, os ganhadores somam o prêmio no valor de R$19.106,94. Confira os municípios dos sortudos.

Belém

Páragominas

Redenção

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)