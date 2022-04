Loterias: feriado de Tiradentes altera data de sorteios; confira

Por conta do feriado de Tiradentes, desta quinta-feira (21/04), não haverá os sorteios das Loterias Caixa em cinco modalidades. São elas: Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete. A programação retorna ao nomal na sexta-feira (22) e no sábado (23).



Confira o horário e as novas datas das loterias devido o feriado de Tiradentes:

A Quina concurso 5834; Lotofácil concurso 2502; Lotomania concurso 2303 e a Super Sete concurso 234 vão ser sorteadas às 20h, da sexta-feira (22/04). A programação pode ser acompanhada ao vio, on-line, pelo canal da Caixa Econômica, pelo Youtube.

Já no sábado (23), o público conhecerá o resultado da Dupla Sena concurso 2357, às 20h. As apostas retomam também a partir da sexta-feira (22), presencialmente nos Centros Lotéricos ou on-line, no site da Caixa.