Loteria Federal: Veja 5 simpatias para atrair sorte no jogo

A Loteria Federal realiza hoje, sábado (29/07), o sorteio do concurso 5786, às 19h (horário de Brasília), no valor de R$500 mil. Para os jogadores, as apostas podem ser feitas até o horário do sorteio por meio de bilhetes individuais ou em grupo, disponíveis nas agências lotéricas mais próximas de você.

O sorteio é transmitido ao vivo, às 19h (horário de Brasília), no canal oficial do banco no Youtube. Posteriormente, os resultados ficam disponíveis nos canais oficiais do banco, seja nas redes sociais ou site.

Simpatias para atrair sorte em jogos da loteria

1- Guarde a carteira no bolso esquerdo

Guardar a carteira no bolso esquerdo é uma ótima simpatia para atrair sorte.O lado direito é o lado que emana energia, enquanto o lado esquerdo é o que absorve energias de seus desejos. Se você usa bolsa, procure deixá-la do lado esquerdo do corpo também.

2- Tenha um medalhão da sorte

O medalhão da sorte pode ter vários formatos, seja uma ferradura de cavalo, chaveiros dourados ou algo que tenha significado. Carregue seu medalhão sempre que jogar, fazer uma aposta ou fazer algo que traga dinheiro.

3- Use roupas e acessórios dourados

O dourado é conhecido como a cor do ouro e, em diversas culturas, representa a prosperidade e a felicidade que vem com ela. Ter objetos pessoais dourados pode atrair cada vez mais boa sorte para a sua vida

4- Escreva seus desejos

Se você quer ganhar muito dinheiro ou tem qualquer outro sonho, escreva em seis pedaços de papel e dobre quatro vezes cada um deles.

5- Acenda velas

Com algo que tenha uma ponta um pouco afiada, desenhe um cifrão ($) em velas brancas e douradas. Sempre que precisar chamar a sorte para o dinheiro, acenda uma dessas velas e peça para que o fogo dela lhe traga novas oportunidades para ter mais fartura em sua vida.

Saiba como apostar na Loteria Federal

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para realizar as apostas em uma casa lotérica, no Internet Banking da caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de Brasília)

Como faço para ganhar na Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotérica um bilhete que contém um número a ser sorteado. Na compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete escolhido. Quanto maior o número de frações compradas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolheu um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal

Em valores até R $1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. 2. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. 3. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)