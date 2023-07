Lotofácil: como ver as apostas ganhadoras da loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhões de pessoas em seus sorteios quase todos os dias.

Isso fica evidente todos os dias no site oficial da Loterias Caixa, onde são exibidas todas as apostas que acertaram 14 ou 15 números, mostrando todo o detalhamento de cada uma. Confira abaixo como ver as apostas ganhadoras da loteria.

VEJA MAIS

Como ver as apostas ganhadoras da loteria?

Acesse o site oficial da Loterias Caixa; Na aba de pesquisa, busque por "Lotofácil" e clique no primeiro rsesultado; Abaixo do resultado do sorteio, clique no hiperlink da frase "Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras"; A tela exibirá as apostas que acertaram 15 números e as que acertaram 14

O detalhamento exibe também, consecutivamente, a cidade e estado onde foi feita a aposta, unidade lotérica, quantidade de números apostados, se foi por teimosinha - repetição de aposta -, tipo de aposta (simples ou bolão), cotas e o prêmio.

Para buscar por alguma dessas infomações, pelo celular, basta ir nos três pontinhos localizado no canto inferior ou superior direito da tela e em clicar em "Encontrar na página".

Pesquisas por aposta da Lotofácil pelo celular (Reprodução/Loterias Caixa)

Pelo computador, basta clicar juntas as teclas "Ctrl" + "F" e pesquisar a informação que deseja.

Pesquisa de apostas da Lotofácil pelo computador (Reprodução/Loterias Caixa)

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

O prêmio com valor líquido de até R$1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)