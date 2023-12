Loteria Federal: Quanto ganha quem acertar cinco números?

O concurso 5825 da Loteria Federal será extraído na próxima quarta-feira (13/12), às 19h (horário de Brasília), no valor de R$500 mil. Para os jogadores, as apostas podem ser feitas até o horário do sorteio por meio de bilhetes individuais ou em grupo, disponíveis nas agências lotéricas.

A extração é transmitida ao vivo no horário do sorteio e pode ser assistida através do canal oficial do banco no Youtube. Posteriormente, os resultados ficam disponíveis nos canais oficiais do banco, seja nas redes sociais ou site.

Quanto ganha quem acertar cinco números na Loteria Federal?

Na Loteria Federal, ganha quem acertar 5 algarismos em qualquer um dos sorteios. A premiação para quem acertar o 1º prêmio é de R$500 mil. O bilhete pode ser adquirido inteiro ou em fração.

Além dos prêmios principais, existem os secundários, derivados de bilhetes com algarismos próximos anteriormente, posteriormente ou inversos. (ex: se o número sorteado é 00.111, ganha também o bilhete 11.100).

Saiba como apostar na Loteria Federal

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para realizar as apostas em uma casa lotérica, no Internet Banking da caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de Brasília)

Como faço para ganhar na Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotérica um bilhete que contém um número a ser sorteado. Na compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete escolhido. Quanto maior o número de frações compradas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolher um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal

Em valores até R $1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)