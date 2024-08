Loteria Federal 5890: veja o resultado e os números sorteados hoje (07/08)

O concurso 5890 da Loteria Federal é realizado a partir das 19h desta quarta-feira (07/08) e distribui R$ 500 mil entre os ganhadores do primeiro prêmio. O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.

VEJA MAIS

Como jogar no concurso?

Para apostar na Loteria Federal, basta escolher um bilhete disponível na casa lotérica ou com um ambulante lotérico credenciado. Cada bilhete tem 10 frações, que podem ser compradas inteiras ou em partes, com o valor do prêmio sendo proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Há várias maneiras de ganhar na Loteria Federal, incluindo:

Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

Acertar a milhar, a centena ou a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Ter bilhetes cujos números correspondam à aproximação anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;

Ter bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das três dezenas anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, exceto os premiados pela aproximação;

Acertar a unidade do primeiro prêmio.

Quanto custa?

Cada bilhete inteiro, composto por 10 frações, custa R$ 100,00. As frações do bilhete também são vendidas separadamente e custam R$ 10,00 cada. O valor do prêmio pago aos bilhetes premiados é proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Como retirar o prêmio?

Caso você seja um dos ganhadores, é possível retirar o prêmio em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Mas atenção: se o valor bruto for superior a R$ 2.259,20, a retirada só poderá ser feita em uma agência da Caixa.

Qual o maior valor já sorteado?

Quando falamos em um único vencedor, o recorde foi no sorteio nº 2.150, em maio de 2019, quando o apostador recebeu sozinho R$ 289 milhões. Veja os últimos resultados da Loteria Federal.

Onde acompanhar o resultado?

Os apostadores podem acessar o canal do YouTube da Caixa para assistir ao sorteio ao vivo. A Caixa realiza semanalmente os sorteios da modalidade, às quartas-feiras.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)