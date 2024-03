Loteria americana tem prêmio de R$ 3,4 bilhões; veja como apostar do Brasil

A Loteria Americana Mega Millions sorteia nesta sexta-feira (08), um prêmio de US$ 687 milhões, equivalente a R$ 3,4 bilhões no Brasil. Os brasileiros têm a chance de faturar na jackpot, que é a premiação acumulada, a partir de apostas no site "The Lotter". Veja quanto custa, como apostar, e curiosidades sobre a Mega Millions.

Quanto custa apostar na Mega Millions?

A loteria americana Mega Millions custa menos de 5 dólares, para selecionar os números de uma única linha.

Como apostar na Mega Millions no Brasil?

Para apostar na loteria americana, basta acessar o site ‘The Lotter’ e escolher cinco números principais dentre um total de 70 números. Depois, os jogadores devem escolher um palpite adicional, o “Mega Ball”, de 1 a 25.

A aposta mínima, de três linhas, custa R$ 73,69 , enquanto a máxima, de 25 linhas, custa R$ 614,08. Confira as etapas:

Acesse o site do TheLotter; Vá até a aba Mega Millions; Escolha o número de linhas nos quais quer jogar; Selecione os números da sorte; Escolha a forma de pagamento e confirme sua compra.

Onde acompanhar o resultado da Mega Millions?

Após o sorteio realizado todas as terças e sextas-feiras, nos Estados Unidos, e as quartas-feiras e sábados, à 1h no Brasil, a plataforma TheLotter publica os números ganhadores.

Curiosidades da Mega Millions

- A empresa TheLotter não cobra taxa de comissão dos ganhadores;

- Os valores conquistados são transferidos para a conta do vencedor;

- Os vencedores de outros países terão despesas pagas para o recebimento do prêmio pessoalmente.

Jogadores fora dos EUA podem mesmo ganhar nas loterias americanas?

De acordo com as loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Mas, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. Nesse caso, os papéis são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada como prova da propriedade.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)