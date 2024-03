Dupla Sena de Páscoa: sorteio pode pagar R$ 35 milhões neste sábado (30); veja como apostar

A Dupla Sena de Páscoa, a primeira loteria especial de 2024, será realizada neste sábado (30). O concurso de número 2643 oferece um prêmio principal de R$ 35 milhões. Nesta modalidade, com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar, pois há dois sorteios por concurso.

São dois sorteios por concurso e ganha aquele que acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro, ou no segundo. A ​aposta mínima custa R$ 2,50 e é possível jogar até as 19h do dia do sorteio por meio do site oficial da Loterias Caixa ou em casas lotéricas.

Vale lembrar que, junto com a Quina de São João, a Lotofácil da Independência e a Mega da Virada, essa loteria faz parte do grupo dos sorteios especiais e, dessa forma, não acumula premiação. Ou seja, caso ninguém acerte as seis dezenas, o montante será dividido entre os apostadores que acertaram a quina. No Pará, o prêmio principal já saiu duas vezes.

Quando é o sorteio da Dupla Sena de Páscoa?

O sorteio está previsto para acontecer neste sábado, 30 de março, às 20h. As apostas poderão ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

Como apostar da Dupla Sena de Páscoa?

Para apostar na Dupla Sena de Páscoa, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito. Vale ressaltar que o valor mínimo de uma aposta online é R$ 30. Sendo assim, pode ser necessário fazer mais de um jogo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)