Dois paraenses acertam os números da Lotofácil e ganham mais de R$ 200 mil; confira

Dois apostadores paraenses acertaram os números da Lotofácil, sorteados nesta quinta-feira (10). O concurso 2886 da loteria teve 19 ganhadores com 15 acertos e cada um levou o prêmio de R$ 200.769,91. O resultado foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

VEJA MAIS

Lotofácil - concurso 2886

Os números sorteados foram: 01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 25.

Um dos paraenses a levar o maior prêmio é um morador do município de Colares. Ele fez uma aposta simples na Casa Lotérica Colares, localizada na Travessa Quinze de Novembro, entre as ruas Três de Outubro e Ermida. Já o segundo ganhador é de Novo Progresso, no Pará, com uma aposta simples feita na Lotérica Vem Que Tem, na avenida Jamanxim, número 70. Com 15 acertos, cada sortudo faturou o prêmio de R$ 200.769,91.

Outros jogadores paraenses chegaram perto da quantia ao acertarem 14 números. Entre os apostadores, apenas três receberam mais de R$ 2 mil. Veja os municípios e os prêmios:

Altamira - R$ 2.849,04

Marituba - R$ 2.136,82

Novo Progresso - R$ 2.136,85

Também com 14 acertos, 20 apostas foram contempladas e conquistaram, cada, R$ 712,29. Confira os municípios:

Abaetetuba

Altamira

Ananindeua

Belém - cinco ganhadores

Bragança

Eldorado dos Carajás

Marabá

Paragominas

Salinópolis

Santana do Araguaia

Santarém - dois ganhadores

São Geraldo do Araguaia

Tailândia

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)