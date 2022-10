Caixa sorteia neste sábado o maior prêmio pago em concurso regular da Mega Sena

A Caixa Econômica Federal sorteia na noite deste sábado (1º) o maior prêmio já pago em concurso regular da Mega Sena, excluindo-se as edições especiais da Mega da Virada: R$ 300 milhões. O valor é resultante de 14 jogos acumulados. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Como ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.524), feito na quarta feira (28), o prêmio ficou acumulado para o que corre neste sábado (2.525). Os números sorteados no meio da semana foram: 03 - 20 - 22 - 37 - 41 - 43.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Mas, vale lembrar que, embora o preço da aposta aumente na mesma proporção dos números marcados, maiores também são as chances de faturar a bolada. Para receber o valor integral, o apostador precisa acertar os seis números.

O prêmio chegou a esse valor porque a Mega Sena acumulou 14 vezes, ou seja, não houve vencedores nos últimos jogos. Além disso, conforme regra determinada pela loteria, a premiação recebeu um adicional por se tratar de um concurso com final cinco (2.525). Em valores atualizados, se o dinheiro do prêmio for investido na poupança, renderá só no primeiro mês R$ 2 milhões.

Saiba quais foram os 10 maiores prêmios já pagos em jogos regulares na história da Mega Sena?

R$ 300 milhões: no concurso 2.525, que será realizado neste sábado, o prêmio pode ser o maior já pago na história da loteria.

R$ 289,4 milhões: em concurso realizado em 11 de maio de 2019, um único apostador levou para casa esse montante.

R$ 211,6 milhões: em 27 de fevereiro de 2020, duas apostas ganhadoras dividiram o prêmio. Cada ganhador recebeu R$ 105,8 milhões.

R$ 205,3 milhões: sorteio realizado em 25 de novembro de 2015 teve um único ganhador, que conquistou o prêmio integral.

R$ 197,3 milhões: dois apostadores dividiram o prêmio em um sorteio realizado em 22 de dezembro de 2015. Cada ganhador foi premiado com R$ 98,6 milhões.

R$ 189,3 milhões: em sorteio realizado em 19 de março de 2022, houve duas apostas ganhadoras. Com isso, cada uma ficou com o prêmio de R$ R$ 94,6 milhões.

R$ 135,3 milhões: dois jogadores acertaram as seis dezenas e levaram para casa, cada um, R$ 67,6 milhões. O sorteio foi realizado em 22 de novembro de 2014.

R$ 124,2 milhões: um único apostador levou o prêmio integral para casa em um sorteio realizado em 19 de junho de 2019.

R$ 122,6 milhões: a Caixa pagou para um único apostador o valor integral. O sorteio aconteceu em 2 de abril de 2022.

R$ 120 milhões: em 18 de setembro de 2019, um único apostador conquistou o prêmio total do sorteio.

Como apostar na Mega Sena

Para concorrer, o apostador pode adquirir um canhoto da Mega em qualquer casa lotérica ou fazer o jogo pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima presencial é de R$ 4,50. Nos canais eletrônicos, o pagamento é via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30. Em quaisquer modalidades. O valor máximo por pessoa permitido é de R$ 945.

Para fazer o jogo pelo site, o apostador precisa ser maior de idade e preencher um cadastro, com informações como nome completo, cadastro de pessoa física (CPF), data de nascimento, nome da mãe (se constar na certidão de nascimento) e um e-mail válido. É preciso também criar uma senha numérica.

Em seguida, a Caixa enviará uma mensagem eletrônica para o e-mail informado para que o usuário valide o cadastro. Ao clicar no link enviado, o usuário será direcionado a uma nova página, na qual precisará informar um número de telefone e o CEP.

Para finalizar o cadastro, o apostador precisa concordar com os termos de uso da plataforma. Para a compra da aposta, será necessário informar o número de um cartão de crédito para que o jogo seja finalizado. As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do jogo.

O bolão

Outra modalidade possível de jogo é o bolão. Nesse caso, o jogador pode fazer as apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo próprio na cartela ou solicitar ao atendente da lotérica.

Nesse tipo de jogo, a aposta mínima é de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. O limite por pessoa é de um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.