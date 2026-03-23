Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Justiça condena influenciadora do Norte por lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais

A influenciadora que acumulava mais de 1 milhão de seguidores foi sentenciada pela 3ª Vara Criminal de Palmas após ostentar fortuna incompatível com sua renda declarada

O Liberal

A trajetória da influenciadora digital Dheovana França, natural de Palmas, na região Norte do país, tomou um rumo drástico com sua recente condenação pela Justiça do Tocantins. O Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas proferiu a sentença no dia 18 de março de 2026, culminando um processo que investigou crimes de promoção de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro na capital tocantinense.

Dheovana, que antes de alcançar o estrelato digital trabalhava como manicure com uma renda mensal declarada de R$ 9.301,00, viu sua realidade financeira sofrer uma mutação impressionante em menos de um ano, acumulando uma fortuna avaliada em mais de R$ 7 milhões e movimentando mais de R$ 10,4 milhões em apenas seis meses.

image Dheovana França recebe sentença de prisão após movimentar mais de 10 milhões de reais com apostas ilícitas (Reprodução)

A investigação da Polícia Civil, iniciada em setembro de 2024, detalhou como a influenciadora utilizava seu alcance de mais de 1,1 milhão de seguidores para ostentar uma rotina de luxo desenfreado. Em seu perfil, eram frequentes os vídeos exibindo compras de produtos de alto valor, passeios de moto aquática e a realização de procedimentos estéticos complexos, como uma cirurgia bariátrica seguida de reparadoras. Essa vitrine de sucesso, composta por mansões, carros de luxo e viagens paradisíacas, servia como isca para convencer seu público a investir em plataformas de apostas que, conforme apontado na sentença, não possuíam qualquer autorização do Ministério da Fazenda para operar legalmente no Brasil.

VEJA MAIS

image Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar
Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

image Preso em operação contra jogo do tigrinho, influenciador Maumau ZK posta vídeo dentro da cela
Criador de conteúdo foi detido em São Paulo durante ação da Polícia Civil do RJ; ele foi solto nesta sexta-feira (8), mas publicou vídeo dentro da cela neste sábado (9)

image Saiba quem são os influenciadores suspeitos de movimentar R$ 4 bilhões com jogo do Tigrinho
Além da promoção de jogos ilegais, os influenciadores investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada

O esquema criminoso era sustentado por uma engenharia financeira sofisticada para ocultar a origem ilícita dos ganhos. De acordo com o processo judicial, foram identificadas 258 operações de lavagem de dinheiro, que incluíam o fracionamento de depósitos, o uso de empresas de fachada para ocultação patrimonial e a compra de imóveis com valores declarados abaixo do preço real de mercado.

Diante da gravidade e da reiteração das práticas entre setembro de 2023 e março de 2024, a Justiça considerou os valores totalmente incompatíveis com a ocupação anterior da ré. Caso receba a pena máxima para todos os pontos do indiciamento, a influenciadora poderá enfrentar até 40 anos de reclusão, marcando um dos casos mais emblemáticos de combate à exploração de jogos ilegais na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia

Cultura
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda