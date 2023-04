Jornalistas da Globo e Record celebram casamento: 'Eu acredito no nosso amor'

Na última sexta-feira (14), as jornalistas Natália Daumas e Lorena Coutinho, funcionárias da TV Globo e da Record TV, realizaram uma cerimônia de casamento emocionante em São Paulo. A história de amor das duas, porém, é bem mais antiga: o casal começou a namorar em 2015, quando ainda trabalhavam juntas como repórteres da Record TV. Atualmente, Natália é produtora da TV Globo.

As duas oficializaram a união no civil em março e compartilharam o momento nas redes sociais. "Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vence", escreveu Lorena na publicação. Após o casamento, elas fizeram uma celebração mais íntima, com a promessa de uma cerimônia maior, que se realizou na última semana.

O local escolhido para a festa foi o Celeiro Quintal, na zona Oeste de São Paulo, conhecido por ser o destino de muitos casamentos. O espaço conta com uma decoração rústica de 'Farm house', com movéis espalhados e um clima do campo.

As noivas trocaram declarações e beijos na presença de amigos e familiares, formalizando a ocasião. O after contou com show da cantora Patrícia Secchis, com um repertório repleto de brasilidades. A festa continuou até a manhã do dia seguinte, quando Lorena contou aos fãs sobre a ressaca. "Estamos vivas, de ressaca, mas bem. Tomamos muita água e estamos felizes de ter celebrado", disse a repórter.

Ainda em seu Instagram, Lorena compartilhou um registro do momento e aproveitou para fazer mais declarações à amada. "Eu acredito no nosso amor", escreveu.

