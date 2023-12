Jornalista desaparecida em Belo Horizonte é encontrada morta em rio

O corpo da jornalista Natália Araújo Santos, de 34 anos, desaparecida desde a última quarta-feira (6), em Belo Horizonte, foi encontrado no rio Arrudas, na região leste da cidade, na tarde desta sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa viu o corpo no rio e chamou as autoridades. O Corpo de Bombeiros retirou o cadáver do rio e a perícia fez a remoção.

A família da jornalista havia registrado seu desaparecimento desde a quinta-feira (7), junto à Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). De acordo com o irmão de Natália, Gustavo Santos, ela havia saído de casa na madrugada de quarta (6), sem dizer nada à família, com quem morava. Ela deixou uma carta aos parentes, pedindo para rezarem por ela.

A família foi chamada para reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal (IML). A PCMG afirmou que aguarda a conclusão dos laudos da perícia e da necrópsia para atestar as circunstâncias e a causa da morte.