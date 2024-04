Wild Rift: Como jogar de Diana? Veja a dinâmica do campeão

Diana, O Escárnio da Lua, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de lutador/mago e sua dificuldade de dinâmica é considerada baixa.

Popularmente, Diana é utilizada na rota Meio (Mid Lane), onde deve focar em eliminar rapidamente o inimigo para ajudar as rotas laterais e o jogador da Selva, que cumpre os objetivos na parte do mapa em que se refere à floresta. Diana também pode ser utilizada na rota Solo, onde joga contra, geralmente, um Tanque - campeão com bastante vida e defesa e que não morre facilmente.

Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens mágicos. Abaixo, veja as habilidades de Diana e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Espada de Prata Lunar

A passiva de Diana é ativada quando ela causa Dano Mágico adicional a cada terceiro ataque que atinja inimigos próximos. Após conjurar uma habilidade, Diana recebe Velocidade de Ataque em seus próximos três ataques.

1ª habilidade - Golpe Crescente

Ao usar a habilidade "Golpe Crescente", Diana dispara, em formato de arco, e energia lunar, causando Dano Mágico e aplicando Plenilúnio nos inimigos atingidos

2ª habilidade - Cascata Lívida

Com "Cascata Lívida", Diana invoca três orbes que explodem quando ela fica quase corpo-a-corpo com um inimigo, causando dano. A personagem também ganha um escudo temporário, que absorve dano. Se Diana conseguir que a terceira esfera seja detonada, a proteção recebe força adicional.

3ª habilidade - Zênite Lunar

Ao ativar "Zênite Lunar", Diana avança sob um inimigo, causando dano mágico. Zênite Lunar não tem Tempo de Recarga quando usado para avançar em um oponente afetado por Plenilúnio. Quando isso ocorre, todo o Plenilúnio na área é removido.

Ultimate - Colapso Minguante

Em sua ultimate, Diana invoca uma área circular que atrai os inimigos e, ao mesmo tempo, causa dano neles. Esse círculo causa ainda lentidão aos inimigos e aplica Plenilúnio em uma área crescente.

Skins disponíveis de Diana

Diana, O Escárnio da Lua;

Diana Valquíria Sombria;

Diana Lua Sangrenta;

Diana Infernal;

Diana Deusa Lunar;

Diana Fogos de Artifício;

Diana Sentinela;

Diana Espada da Serenidade.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)