Wild Rift: Como jogar de Corki? Veja a dinâmica do campeão

Corki, o Bombardeiro Ousado, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de lutador e sua dificuldade é considerada média.

Popularmente, Corki é utilizada na rota Meio (Mid Lane), onde se busca eliminar rapidamente oponentes e criar oportunidades de rotação para dar suporte nas rotas laterais e objetivos do jogador da Selva - parte do mapa em que se refere à floresta -, ou na rota do Dragão, como ADC, sendo o personagem que deve causar a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida. Quando ADC, ele luta ao lado de um Suporte, que deve lhe auxiliar com escudos, vida, dano e/ou.ataque de velocidade.

Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens físicos. Abaixo, veja as habilidades de Corki e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Munição Hextec

A passiva de Corki é ativada quando uma porcentagem de seu Dano de Ataque Básico é convertida em Dano Mágico. O campeão pode buscar na base do time O Pacote, que lhe concede Velocidade de Movimento e aumenta o voo de sua segunda habilidade.

1ª habilidade - Bomba de Fósforo

Ao usar "Bomba de Fósforo", Corki dispara uma bomba luminosa em um local-alvo, causando Dano Mágico a inimigos na área. Esse ataque também revela unidades na área por um breve período.

2ª habilidade - Valquíria

Com "Valquíria", Corki sobrevoa uma curta distância, soltando bombas que criam um rastro de fogo, causando dano a oponentes que nele permanecerem. Se o campeão estiver com O Pacote, seu voo terá uma distância maior, e os inimigos no caminho são empurrados para o lado e o rastro deixado causará dano e lentidão.

3ª habilidade - Metralhadora

Ao ativar "Metralhadora", Corki dispara rapidamente em uma área em cone na direção do alvo atual - podendo controlar a mira de acordo com sua direção -, causando dano e reduzindo a Armadura e a Resistência Mágica do inimigo.

Ultimate - Barragem de Misseís

Em sua ultimate, Corki pode disparar vários mísseis em direção a um alvo, causando dano aos inimigos na área. Com o passar do tempo, Corki acumula mísseis até alcançar o limite máximo. O terceiro míssil disparado será um Grandão, que causará ainda mais dano.

Skins disponíveis de Corki

Corki, o Bombardeiro Ousado;

Corki Fliperama;

Corki Montado em URF;

Corki Corgi.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)