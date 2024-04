Wild Rift: Como jogar de Darius? Veja a dinâmica do campeão

Darius, a Mão de Noxus, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de lutador e sua dificuldade é considerada moderada.

Popularmente, Darius é utilizado na rota Solo, onde deve tentar sobreviver por bastante tempo, ou na Selva (Jungle), parte do mapa que se refere à floresta - localizada entre as rotas -, onde deve ser cumprido objetivos de matar monstros para ganhar ouro e experiência.

Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens de defesa ou físico. Abaixo, veja as habilidades de Darius e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Hemorragia

A passiva de Darius é ativada quando os ataques e habilidades de dano de Darius fazem com que os inimigos sangrem, causando Dano Físico ao longo do tempo, que pode ser acumulado até um determinado limite.

Ao atingir o máximo de acúmulos, Darius recebe o Poder de Noxus por alguns segundos, ganhando Dano de Ataque e aplicando o número máximo de acúmulos de Hemorragia, em vez de apenas um.

1ª habilidade - Dizimar

Ao usar a habilidade "Dizimar", Darius gira com seu machado em e golpeia inimigos que estivem próximos. Os oponentes atingidos pela lâmina do machado recebem mais dano do que os atingidos pelo cabo do objeto. Darius cura a si mesmo com base nos Campeões inimigos atingidos pela lâmina e aplica Hemorragia a eles.

2ª habilidade - Ataque Mutilador

Com "Ataque Mutilador", Darius fortalece seu próximo ataque, causando dano adicional e uma grande Lentidão por um breve período.

3ª habilidade - Apreender

Ao ativar "Apreender", Darius afia seu machado, fazendo com que seu Dano Físico ignore passivamente um percentual da Armadura do alvo. Quando ativado, Darius ataca os inimigos com o gancho do seu machado e os puxa em sua direção.r a mira de acordo com sua direção -, causando dano e reduzindo a Armadura e a Resistência Mágica do inimigo.

Ultimate - Guilhotina de Noxus

Em sua ultimate, Darius salta na direção de um Campeão inimigo e o atinge com um golpe letal, causando Dano Verdadeiro. O dano aumenta a cada acúmulo de Hemorragia no alvo.

Se Darius eliminar um inimigo com a ultimate, o Tempo de Recarga da habilidade é zerado, podendo ser conjurada novamente, concede Poder de Noxus e faz as tropas e os monstros próximos irem para a direção oposta temporariamente.

Skins disponíveis de Darius

Darius, a Mão de Noxus;

Darius mestre da Enterrada;

Deus-Rei Darius;

Darius Colegial;

Darius Velho Oeste;

Darius Fera Lunar.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

