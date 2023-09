Influenciadora reforma apartamento alugado e precisa entregar o imóvel após reajuste; entenda

A influenciadora Dora Figueiredo compartilhou recentemente uma história que ela mesma descreveu como a "pior ideia" que já teve. Durante a pandemia, ela decidiu morar sozinha em um apartamento alugado. Sua intenção era fazer uma reforma para comprá-lo no futuro. No entanto, essa decisão acabou se transformando em uma experiência frustrante que deu o que falar nas redes sociais.

No TikTok, Dora explicou os detalhes do que aconteceu em vários vídeos. Inicialmente, ela encontrou o apartamento desejado e uma empresa sugeriu uma parceria para realizar a reforma, ou seja, sem custos. A promessa era de que a obra seria concluída em três meses.

♬ som original - Dora Figueiredo @dorafigueiredo Quem lembra do projeto do Apartamento Colorido? Eu finalmente consegui colocar um ponto final nesse sonho que se tornou um pesadelo ontem! Por isso, eu decidi contar para vocês a verdade sobre tudo o que aconteceu durante esse projeto, até por que vocês não param de me perguntar sobre isso tem tempo já! Ansiosas pra parte 2? #ApartamentoColorido

Após assinar o contrato, Dora descobriu que a obra levaria mais tempo do que o previsto, e ela também seria responsável por arcar com os custos adicionais. A arquiteta responsável pelo projeto era Patrícia, da Doma Arquitetura, de um perfil conhecido nas redes sociais. Dora alegou em seus vídeos que o projeto da arquiteta era "irrealista" e apresentou diversos problemas.

Com a conclusão da reforma, que durou um ano, o proprietário do imóvel aumentou sigficativamente o valor do aluguel, já que a obra havia valorizado o apartamento. No entanto, o reajuste não estava nos planos de Dora, que decidiu se mudar.

Treta com a arquiteta

A principal polêmica surgiu após Dora Figueiredo acusar a empresa de arquitetura Doma Arquitetura, representada por Patricia Pomerantzeff, de má conduta no projeto de reforma de seu apartamento. Segundo Dora, o acordo inicial era uma parceria em que a reforma seria realizada em troca de publicidade. No entanto, ao longo do projeto, ela alega que foi cobrada por partes do trabalho, o que não estava inicialmente combinado.

Dora compartilhou imagens dos móveis planejados pela arquiteta que não atenderam às suas expectativas. Ela descreveu problemas como maçanetas soltas, lâmpadas que não funcionavam e itens colados com fita adesiva. Um dos pontos mais comentados da história envolveu a instalação de uma jacuzzi na varanda do apartamento. Segundo a influenciadora, Patricia autorizou a instalação e a compra do equipamento. No entanto, a influenciadora foi notificada pelo prédio, informando que isso não era permitido devido ao peso do equipamento e a necessidade de consultar um engenheiro.

Patricia Pomerantzeff usou suas redes sociais, onde possui mais de um milhão de seguidores, para responder às acusações. Ela sugeriu que Dora estava vivendo uma "adolescência tardia" e defendeu sua empresa.

Após a repercussão, internautas resgataram um vídeo que mostra a arquiteta alertando Dora sobre a instalação da jacuzzi. No vídeo, ela diz que foi a influenciadora que colocou a piscina na varanda, sem consultar os profissionais.

Memes

O caso do apartamento de Dora Figueiredo rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitas pessoas comentando sobre a situação. Muitos memes foram feitos, até o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) entrou na brincadeira.

Veja a reação do público nas redes sociais:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)