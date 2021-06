Grande Belém segue vacinação nesta quinta; confira quem será imunizado

Todos os municípios da Região Metropolitana de Belém terão calendário de vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira (10). A imunização já chegou aos grupos de pessoas por idade e sem comorbidades em muitos deles, mas também segue com foco em grupos prioritários.

Belém

Nesta quinta, Belém deve vacinar contra a covid-19 mil trabalhadores da saúde da Unimed (segunda dose agendada em hospitais) e 111 trabalhadores aeroportuários, no Aeroporto Internacional de Belém.

"Lembrando que são vacinações fechadas, com pessoas com o nome na lista que foi enviada pelos locais de trabalho previamente para a Sesma", reforçou a secretaria.



Ananindeua



Ananindeua vai retomar nesta quinta a vacinação contra a covid-19 em professores. O público-alvo é formado por docentes do ensino infantil e do ensino fundamental, das redes municipal e privada. Será das 08h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na rodovia BR-316, na avenida Magalhães, nº 26, bairro Guanabara.



As instituições habilitadas nesta fase estão definidas em um cronograma publicado nas redes oficiais da prefeitura. Documentação necessária para professores da rede municipal: número de matrícula do servidor e documentos pessoais (RG e CPF).

Documentação necessária para professores da rede privada: carteira de trabalho assinada; contrato de trabalho assinado pela instituição de ensino ou contracheque atualizado; e documentos pessoais (RG e CPF).



Marituba



Em Marituba, esta quinta-feira será o segundo dia consecutivo de vacinação contra a covid-19 para gestores, vice-gestores, coordenadores e servidores operacionais, como copeiros, faxineiros e outras funções que atuam em escolas municipais. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), no Centro.



De manhã, a imunização será destinada para pessoas com nomes iniciados por letra de K a N. À tarde, para nomes iniciados por letra de O a Z. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha.



O município também segue imunizando, de segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades básicas de saúde, os seguintes grupos: idosos; pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente grave; grávidas e puérperas; e professores do ensino infantil, especializado, inclusivo e fundamental I e II que não tomaram a primeira dose.

Benevides



Benevides vai começar nesta quinta a vacinação contra a covid-19 em pessoas sem comorbidades por faixa etária, entre 55 e 59 anos. Será das 8h às 13h, até 14 de junho. Documentação necessária: CPF ou cartão SUS, além do comprovante de residência.

Pontos de vacinação: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; Escola Manoel Trajano; Paróquia Santa Rosa; Igreja Quadrangular Médice; e Igreja Assembléia de Deus – Centro.

O município também segue, até amanhã (11), das 8h às 13h, a vacinação de professores das redes municipal, estadual e privada. Nesses mesmos pontos.



Santa Izabel do Pará

Em Santa Izabel do Pará, a vacinação de hoje segue para os seguintes públicos: pessoas de 45 a 59 anos sem comorbidades (primeira dose da Astrazeneca); pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades (primeira dose da Astrazeneca); e pessoas que devem tomar a segunda dose da CoronaVac ou da Oxford/Astrazeneca. Das 08 às 12h, na Praça Matriz, em forma de drive-thru.



Santa Bárbara do Pará

Em Santa Bárbara do Pará, das 8h30 às 12h, a quinta-feira será mais um dia de vacinação para pessoas a partir de 50 anos sem comorbidades. Na quarta (09), o município encerrou a vacinação dos profissionais da educação (municipal e estadual).