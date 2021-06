Benevides começa a vacinar pessoas sem comorbidade por idade nesta quinta

O município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, vai começar, nesta quinta-feira (10), a vacinação contra a covid-19 das pessoas sem comorbidades por faixa etária, entre 55 e 59 anos. Será das 8h às 13h, em seis pontos específicos do município. Essa etapa de imunização segue até a próxima segunda-feira, 14 de junho.



Documentação necessária: CPF ou cartão SUS, além do comprovante de residência. Os pontos de vacinação são: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; Escola Manoel Trajano; Paróquia Santa Rosa; Igreja Quadrangular Médice; e Igreja Assembléia de Deus – Centro.



"É um desejo do Governo Municipal e de todos os moradores de Benevides ser imunizados contra o coronavírus. Estamos muito contentes por poder avançar e abrir a imunização para todos. Benevides segue firme na luta contra o coronavírus”, comentou a prefeita de Benevides, Luziane Solon.



Segunda dose



Os idosos que, por algum motivo, estiverem com a segunda dose em atraso também podem procurar os postos destinados à vacinação, sem necessidade de agendamento.

Para receber a segunda dose é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e o comprovante da primeira aplicação.



Professores



O município também segue, até sexta (11), das 8h às 13h, com a vacinação de professores das redes municipal, estadual e privada. Nos mesmos pontos de vacinação para pessoas por faixa etária. Até agora, Benevides soma 14.428 doses aplicadas, entre Astrazeneca e Coronavac.