Ananindeua retoma vacinação dos professores nesta quinta

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, vai retomar, nesta quinta-feira (10), a vacinação contra a covid-19 dos professores. O público-alvo é formado por docentes do ensino infantil e do ensino fundamental, das redes municipal e privada. Será das 08h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na rodovia BR-316, na avenida Magalhães, nº 26, bairro Guanabara.



As instituições habilitadas nesta fase estão definidas em um cronograma publicado nas redes oficiais da prefeitura. Documentação necessária para professores da rede municipal: número de matrícula do servidor e documentos pessoais (RG e CPF). Documentação necessária para professores da rede privada: carteira de trabalho assinada; contrato de trabalho assinado pela instituição de ensino ou contracheque atualizado; e documentos pessoais (RG e CPF).



Ananindeua iniciou a vacinação de professores em maio e, durante cinco dias de vacinação, 1.735 profissionais receberam a primeira dose do imunizante da Astrazeneca/Fiocruz, que tem o intervalo de 90 dias para aplicação da segunda dose.



"É importante ressaltar que o calendário de vacinação segue um cronograma organizado pela Semed e, a fim de evitar aglomerações, está disponível nas redes oficiais da Prefeitura de Ananindeua a lista das escolas habilitadas para esta fase da campanha, e os professores deverão comparecer nos dias e horários divulgados. A continuidade do calendário vacinal depende da disponibilidade de doses", informou a prefeitura.