Geleia de Pimenta: como levar sabor agridoce com toque picante aos seus pratos

A geleia de pimenta é uma daquelas receitas que conquistam pelo contraste de sabores: o adocicado do açúcar com o toque picante da pimenta cria uma explosão de sabor que vai bem com quase tudo — especialmente queijos, carnes assadas, sanduíches e até mesmo como molho para petiscos. O melhor de tudo é que é simples de fazer em casa. Veja o passo a passo:

Ingredientes:

4 pimentas dedo-de-moça sem sementes (ou com sementes, se quiser mais picante)

1 maçã pequena descascada e ralada (ajuda na consistência)

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de vinagre de maçã ou branco

1/2 xícara de água

Suco de meio limão

Modo de preparo:

Prepare as pimentas:

Lave bem as pimentas, retire os cabinhos e as sementes (se quiser uma geleia mais suave). Pique bem ou bata no processador para triturar.

Misture os ingredientes:

Em uma panela, junte as pimentas picadas, a maçã ralada, o açúcar, o vinagre, a água e o suco de limão.

Cozinhe em fogo baixo:

Leve a panela ao fogo baixo e cozinhe, mexendo de vez em quando, por cerca de 25 a 30 minutos, ou até a mistura engrossar. A maçã ajuda a dar o ponto de geleia naturalmente.

Acerte o ponto:

A geleia estará pronta quando atingir uma textura mais encorpada. Lembre-se de que, ao esfriar, ela ficará ainda mais firme.

Armazene:

Espere esfriar e transfira a geleia para um pote de vidro esterilizado com tampa. Guarde na geladeira por até 15 dias.