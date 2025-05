Doce de cupuaçu: veja como preparar essa delícia amazônica

O cupuaçu é uma fruta típica da região Norte, especialmente popular no Pará, onde faz parte da cultura e da culinária paraense. Prima do cacau, essa fruta de polpa branca e aroma marcante é usada em sucos, sorvetes e, claro, doces deliciosos. O doce de cupuaçu é uma das receitas mais queridas pelos paraenses e encanta quem prova pela primeira vez. Se você quer aprender como fazer doce de cupuaçu em casa, veja a receita completa e aproveite essa iguaria cheia de sabor e tradição:

Receita de doce de cupuaçu

Ingredientes:

1 kg de cupuaçu

2 kg de açúcar

Modo de Preparo:

Preparar a polpa:

Coloque 1 kg de cupuaçu em uma panela e adicione água. Leve ao fogo para escaldar. É importante deixar ferver bem para lavar a fruta e retirar o excesso de acidez. Esse processo leva cerca de 30 minutos, ou até a água começar a ferver intensamente.

Coar e limpar:

Após a fervura, retire do fogo e vá colocando o cupuaçu aos poucos em uma peneira. Mexa bem para lavar e separar a polpa da parte mais grossa da fruta, garantindo um doce mais suave e cremoso.

Caramelizar o açúcar:

Em outra panela, coloque os 2 kg de açúcar e leve ao fogo para caramelizar, como se estivesse preparando a base de um pudim. Esse passo dá ao doce a cor dourada e realça o sabor.

Finalizar o doce:

Acrescente a polpa de cupuaçu ao açúcar caramelizado e continue mexendo até que a mistura se incorpore bem. O ponto ideal do doce é quando ele começa a se soltar do fundo da panela, sinal de que está pronto. Agora é só deixar esfriar e saborear. Essa delícia combina com pães, torradas ou até pura, como sobremesa.