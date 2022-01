Flávia Hunter canta Zizi Possi

A interpretação singular da cantora Zizi Possi conhecida por sucessos como "Perigo", "O amor vem pra cada um", "Asa Morena", entre outros, inspira o show “Sob a luz do luar”, da compositora e intérprete paraense Flávia Hunter. A apresentação será neste sábado (15), às 20h, no restaurante Ver-o-Açaí.



Flávia é formada em Canto Popular pela Escola de Música da Universidade do Pará (Emufpa) e conta que a ideia da apresentação nasceu durante a pandemia. “Meus estudos e pensamentos me levaram a imaginar um show que pudesse ocorrer durante a lua cheia, e que fosse recheado de músicas que falassem de amor. Por isso, criei o projeto ‘Sob a Luz do Luar’, que irei interpretar vários cantores e cantoras, que falam do tema, e que possuem na sua obra, músicas com abordagem diferenciada, e o primeiro nome que eu escolhi foi o da Zizi Possi”, explica.

A paraense acompanha o trabalho da intérprete desde a Flor do Mal, seu primeiro LP. “Já assisti a vários shows dela. Ela é uma artista incrível e o que me conecta ao trabalho dessa artista, como certeza, é o repertório. A cada disco lançado você percebe uma história sendo contada, não só da própria vida pessoal, quanto da técnica vocal aprimorada e os desafios que ela se impõe, e nisso ela se assemelha a mim. A cada show que faço, tenho os mesmos cuidados quanto ao repertório e a técnica vocal”, afirma.O vasto repertório de Zizi tornou árdua a missão de escolher quais músicas estarão no show. “Gosto de todas, escolher uma é difícil, mas se tivesse que escolher apenas uma eu iria colocar Corsário, uma composição de Aldir Blanc e João Bosco, que ela canta no disco ‘Sobre Todas as Coisas’, uma música especial, por que eu e o Alan Reis, pianista que me acompanha, fizemos um arranjo diferente. Também terá os clássicos dela, como Per Amore”, cita.O show escolhido para iniciar as apresentações deste ano também chega como uma mensagem de esperança de que 2022 poderá ser um ano mais positivo para a cultura. “A melhora depende da colaboração de todos, quem vai assistir ao show, deve permanecer de máscara, se for comer, tirar e colocar após se alimentar ou beber. Tenho tido o cuidado de me apresentar em lugares abertos, como o restaurante Ver-o-Açaí. Todos devemos entender que somos responsáveis pela vida do outro, nos cuidando, respeitando os protocolos, mas acredito que 2022, será um ano maravilhoso, cheio de coisas boas”, diz.Flávia Hunter canta Zizi PossiData: 15.01.22Local:Hora: 20hIngresso: R$20