Finlândia aprova lei para barrar travessia de imigrantes vindos da Rússia

O Parlamento da Finlândia aprovou na sexta-feira (12/07) uma lei que concede aos guardas de fronteira o poder de bloquear a passagem de solicitantes de asilo vindos da Rússia, depois que mais de 1.300 pessoas chegaram ao país, forçando Helsinque a fechar sua fronteira.

A Finlândia acusou a vizinha Rússia de usar a imigração como arma, incentivando dezenas de imigrantes de países como Síria e Somália a cruzar a fronteira, uma afirmação que o Kremlin nega.

Helsinque acredita que Moscou está promovendo as travessias em retaliação à adesão da Finlândia à Otan, que apoia a Ucrânia contra a invasão russa.

O governo de direita do primeiro-ministro Petteri Orpo disse que o projeto de lei é vital para impedir futuras chegadas, apesar de a lei estar em desacordo com os compromissos internacionais de direitos humanos da Finlândia.

"Essa é uma mensagem forte para a Rússia, uma mensagem forte para nossos aliados, de que a Finlândia cuida de sua própria segurança, nós cuidamos da segurança da fronteira da UE", disse Orpo em uma entrevista coletiva após a votação.

Mais de 1.300 solicitantes de asilo cruzaram a fronteira da Rússia desde o ano passado, mas não houve novas chegadas desde março até quinta-feira.

A Guarda de Fronteira finlandesa divulgou uma declaração após a votação do Parlamento dizendo que uma pessoa havia cruzado a fronteira ilegalmente na quinta-feira e, quando foi pega por um guarda de fronteira, solicitou asilo.

A Finlândia fechou suas fronteiras terrestres com a Rússia no final do ano passado.