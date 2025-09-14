Fazenda Esperança de Mosqueiro comemora 10 anos com gincanas e reencontros

Os dez anos de existência da unidade da Fazenda Esperança, localizada na ilha de Mosqueiro, foram celebrados com dois dias de programações, terminando neste domingo (14), com direito a missa guiada por Dom Alberto Taveira, ex-arcebispo de Belém. Além da missa, as atividades contaram com gincanas no sábado e encontro com as famílias dos acolhidos neste domingo. A Fazenda é uma das comunidades terapêuticas reconhecidas pelo Vaticano, fundana em 1983 e presente no Pará há mais de vinte e cinco anos.

A primeira unidade do projeto dentro do estado se estabeleceu no município de Bragança, nordeste paraense, e hoje conta oito unidades distribuídas em diferentes municípios: Redenção, Tucumã, Parauapebas, Abaetetuba, Bragança, Mosqueiro, Santarém e Óbidos. Há ainda a previsão de abertura para o primeiro semestre de 2026 de uma nova unidade no município de Paragominas. O principal objetivo da comunidade é acolher e auxiliar no processo de recuperação de pessoas que buscam enfrentar vícios. No estado o público-alvo das unidades é de adultos, sendo a unidade de Abaetetuba, nordeste do estado, específica para mulheres.

O responsável técnico da unidade de Mosqueiro, Luciano de Figueiredo, há treze anos no projeto, relata que as celebrações deste fim de semana reuniram cerca de quatrocentas pessoas nas atividades deste domingo e em média cem no sábado. Ele também comemora os resultados entre acolhidos e reabilitados obtidos pelas unidas da comunidade no Pará. "A Fazenda da Esperança é uma obra sem fins lucrativos que acolhe pessoas com dependência de álcool e outras drogas. Nesses 10 anos a Fazenda tem restaurado vidas através do trabalho, convivência e espiritualidade, hoje, com 8 unidades no estado atendemos 500 famílias ao nível estadual”, afirma.

A presença da Fazenda da Esperança também está presente na região Norte do país de maneira mais ampla em vinte e sete unidades. A mais antiga e responsável por responder pela comunidade na região está localizada em Manaus, no Amazonas.

Figueiredo destaca que nos últimos dez anos de atividade em Mosqueiro em média mil pessoas foram reabilitadas. No processo de acolhida, como explica, após uma triagem, as pessoas possuem o tempo médio de permanência avaliado em um ano em regime de internato. Dentro das fazendas atividades são padronizadas, com todas aplicando o mesmo estilo de vida e atividades, a exemplo de trabalhos manuais, missas regulares e filmes em grupo, além de lazer e esportes.

Embora a atuação estadual foque em um público mais maduro, entre as mais de cem unidades espalhadas pelo país, o responsável técnico explica que há postos voltados a crianças, como lares para menores abandonados. Outros postos também se dedicam a públicos diversos, a exemplo de pessoas que vivem com HIV em estágio terminal. A comunidade também marca presença em outros continentes.

“A Fazenda Esperança é uma obra hoje no mundo que faz a diferença. A gente tem creche, tem escola, tem hospital e trabalha na recuperação de álcool para as drogas. A Fazenda surgiu em uma esquina oitenta anos atrás e hoje já temos mais de 180 unidades”, celebra Figueiredo.