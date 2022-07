Entenda a importância da alimentação para a saúde bucal

Um organismo saudável está diretamente ligado a um belo sorriso, muita gente não sabe, mas é preciso adotar uma postura preventiva além dos cuidados de higienização dental.

A boca é uma das partes do corpo humano que são beneficiadas por meio de uma dieta saudável e equilibrada, através da alimentação se obtém a maior parte dos nutrientes e minerais que constituem os tecidos do corpo, garantindo sustentação e segurança.



Mas os efeitos da boa alimentação não param nos dentes, um exemplo disso é relação da vitamina C com a manutenção da saúde das gengivas. Essa poderosa vitamina, presente em diversas frutas e vegetais, fortalece o colágeno, que compõe os ligamentos que sustentam os dentes. Desse modo, consumir mais vitamina C resulta em gengivas bonitas e mais rosadas.

Além disso, existem alimentos que têm um efeito “limpante” na boca, ajudando a eliminar vestígios de outros alimentos nos dentes e na língua. Eles limpam a superfície dos dentes e ajudam na manutenção da imunidade. Alguns exemplos são: maçã, cenoura, pêra e laranja.



Por isso, quando a alimentação não é adequada, os tecidos do corpo humano podem ficar mais frágeis e vulneráveis, exemplo disso é o consumo excessivo de açúcar, que ocasiona o risco de queda do pH da boca, que por sua vez, pode contribuir para a desmineralização dos dentes e aumentar o risco de cáries.



Alimentos com grande quantidade de sódio, gordura e açúcar, também sao grandes vilões, eles podem ocasionar a deficiência dos nutrientes que mantêm a saúde bucal, levando a problemas como o mau hálito, a cárie, a gengivite (inflamação na gengiva) e a periodontite (agravamento da gengivite).



A alimentação, de fato, é um ponto crucial para a saúde bucal. Entretanto, para descobrir qual é a melhor rotina de cuidados para a sua boca, o ideal é contar com a ajuda de um profissional especializado.



