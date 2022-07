Dicas para não descuidar da saúde bucal durante as férias

Um dos períodos mais esperados do ano chegou: as férias de verão, e nesta época, os planos da maioria das pessoas inclui viagens, descanso e programas diferenciados. Porém, durante esse período, é muito importante redobrar o cuidado com a higiene bucal, principalmente porque a temporada também é marcada pelo alto consumo de guloseimas.



De acordo com o Comitê Educativo da Uniodonto Belém, é importante frisar três tratamentos odontológicos para curtir as férias com um belo sorriso. Confira:

As consultas regulares ao dentista são fundamentais (Banco de imagens/ Freepik)

1- Limpeza/Adequação Bucal



Embora não haja um período exato, o recomendado é que a profilaxia, popularmente chamada de limpeza, seja feita a cada seis meses ou no máximo uma vez por ano. Então, conciliar as limpezas com as férias ajudará, inclusive a se disciplinar em relação a saúde bucal.



2- Extração do siso



Pouca gente sabe, mas é possível remover o siso antes mesmo de ele aparecer no meio bucal. Através de exames, é identificado se o posicionamento possivelmente será problemático e se a extração é recomendada. Como a recuperação dura de três a quinze dias, o período de férias é excelente pois não prejudicará em outras atividades.

3- Consulta de rotinaAs consultas regulares ao dentista são fundamentais e devem ser feitas a cada seis meses para manter a qualidade da saúde bucal, além de possibilitar o diagnóstico precoce de doenças.